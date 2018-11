Tav, il Consiglio comunale vota odg pro Tav

Tav, il Consiglio comunale di Milano vota odg per sostenere l'opera

Il consiglio comunale di Milano ha approvato, nella seduta di ieri pomeriggio, un ordine del giorno bipartisan per chiedere al sindaco Giuseppe Sala di ribadire, presso il governo e in tutte le sedi istituzionali, "la ferma volontà della città di Milano di proseguire la realizzazione della Tav Torino-Lione come parte imprescindibile del corridoio mediterraneo dell'alta velocità, di completare il del Terzo Valico ferroviario tra Genova e Milano; e infine di realizzare la metropolitana di collegamento Milano-Monza".

Il documento è stato approvato con 25 voti favorevoli e 6 contrari. A presentare l'odg, frutto di una fusione tra due documenti precedenti, sono stati consiglieri di Forza Italia, lista civica Beppe Sala, Lega e Pd. Si sono astenuti dal voto alcuni consiglieri di Milano Progressista e del Movimento 5 Stelle.

Secondo Maria Stella Gelimini, capogruppo alla Camera di Forza Italia e consigliera a Palazzo Marino, è necessario "un messaggio molto chiaro in materia grandi opere. L'iter della Tav è già stato ritardato e riteniamo insostenibile sottoporre il progetto a una inutile analisi costi-benefici che reca con sé il rischio di un ulteriore rallentamento del progetto se non addirittura di uno stop". Per Gelmini, "il 70% delle esportazioni italiane devono passare dalle Alpi e se il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli ritiene strategico il tunnel del Brennero non lo è di meno la Tav". Anche perché "il mondo non comincia con questo governo e gli impegni presi dall'Italia devono essere mantenuti".

Gelmini si è detta soddisfatta perché “dopo Torino, dove a esprimersi è stata in primo luogo la società civile, siamo riusciti a superare le divisioni tra le forze politiche del consiglio comunale di Milano per sostenere le grandi infrastrutture. Perché le opere per dare un futuro migliore alla nostra città ma anche all’intero paese non hanno colore politico. Da Milano lanciamo un appello, condiviso da Forza Italia, dalla Lega e dal Pd, perché le infrastrutture tornino ad essere la priorità”.