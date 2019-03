Tav, il Governo decide venerdì. Fontana: "Bene... se si decide di farla"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , accoglie con un "bene" la notizia che il governo Conte decidera' entro venerdi' se andare avanti o meno con la Tav. "Sarebbe meno bene", osserva ancora il governatore, se venerdi' dal governo dovesse arrivare una bocciatura all'Alta velocita' Torino-Lione. Fontana non si sbilancia su un'eventuale crisi di governo legata a questa decisione: "su questo argomento non dovete chiedere a me", dice a margine della tavola rotonda su 'opportunita' ed esperienze di collaborazione tra la Russia e la Lombardia', dedicata agli stakeholder del settore dell'energia.