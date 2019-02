Tav, Sala vede il sindaco di Lione: "Governo italiano? Da serie B"

Tav, Sala: penosa scusa analisi costi, governo abbia dignità

"Trovo penosa questa scusa dell'analisi costi-benefici: il governo abbia la dignità di dire in modo chiaro perché la Tav non va fatta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro a Palazzo Marino con il sindaco di Lione, Gerard Collomb. "Con l'analisi costi-benefici non avremmo mai fatto l'autostrada del Sole, così non si fanno le rivoluzioni infrastrutturali", ha aggiunto Sala.

Tav, Sala: "Governo? Atteggiamento da serie B"

"Trovo deludentissimo l'atteggiamento del governo che continua a rinviare una decisione con la TAV. Se andremo avanti cosi', in Europa saremo nella serie B dei diritti, della crescita, con questo 0,2%, e delle opportunita'. Ho chiarito al sindaco Collomb che Milano non ci sta e vuole lottare per lo scudetto, inserendosi in un sistema dove il premio finale derivi dallo stare insieme e non dallo stare isolati". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'incontro con la stampa a margine dell'incontro con il sindaco di Lione, Gerard Collomb, questa mattina a Palazzo Marino. "Sulla TAV, non do per finita la storia, noi lotteremo perche' e' impensabile perdere questa opportunita'" ha aggiunto Sala.