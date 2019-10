Tavolo strategico Olimpiadi 2026, Regione: Governo si attivi su infrastrutture

Non c’è tempo da perdere per le prossime Olimpiadi invernali del 2026. Il successo dei Giochi di Milano-Cortina a livello organizzativo non dipende solo dagli impianti sportivi ma anche dai collegamenti e dai trasporti. Per questo oggi, in Regione Lombardia, su iniziativa della Lega, si è tenuto un tavolo strategico, presente l'on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda, accompagnato da Massimo Garavaglia, fino a due mesi fa viceministro all’Economia. E' proprio il deputato della Lega Grimoldi a comunicare in una nota stampa i dettagli dell'incontro.

Il tavolo è stato presieduto dal governatore regionale, Attilio Fontana, con alcuni degli assessori regionali maggiormente coinvolti nella preparazione dell’evento, e con i rappresentanti di Ferrovie dello Stato, Anas, Ferrovie Nord Milano e non solo. Nella riunione si è parlato delle infrastrutture della Lombardia collegate alle prossime Olimpiadi 2026.

A seguito dell'incontro, la Lega - spiega Grimoldi - chiede al Governo "di attivarsi immediatamente e senza perdere tempo per i Giochi Olimpici del 2026, perché non manca molto e occorrono non solo le principali infrastrutture ma anche quelle secondarie di collegamento altrettanto fondamentali. Per questo presenteremo una serie di richieste all’Esecutivo, a cominciare da una legge speciale ad hoc - che chiederemo attraverso un apposito emendamento alla manovra economica che verrà presentato da Massimo Garavaglia - come è stata fatta a suo tempo per l’Expo di Milano, per velocizzare iter burocratici e sblocco delle risorse."

"Chiediamo poi - prosegue il deputato leghista - la velocizzazione delle tante infrastrutture in itinere che riguardano il territorio lombardo, dal prolungamento della metropolitana da Milano a Monza al completamento del terzo valico da Genova fino all’alta velocità Brescia-Verona, passando per la Vigevano-Malpensa e altre opere che stiamo attendendo da troppo tempo. Poi chiediamo una serie di opere aggiuntive fondamentali, opere di collegamento da Milano alla Valtellina, sia stradarie che ferroviarie. In particolare necessitiamo a livello di strade dell’ammodernamento, ampliamento e messa in sicurezza della Strada Statale 36 da Monza a Lecco e poi a proseguire fino alla Valtellina e del completamento della Lecco-Bergamo. Mentre a livello ferroviario pretendiamo che partano immediatamente i cantieri per migliorare i collegamenti ferroviari da Milano alla Valtellina."

Queste sono le richieste della Lombardia, ora la palla passa a Palazzo Chigi. Come risponderà?