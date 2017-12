Taxi: a Milano sciopero il 14 dicembre



Anche a Milano i tassisti si asterranno dal servizio dalle 8 alle 22 di giovedì prossimo. Le sigle aderenti alle organizzazioni sindacali Claai, Tam, Federtaxi, Ugl Taxi, Satam e Uritaxi hanno infatti già confermato l'adesione allo sciopero nazionale fissato per il 14 dicembre.



"Gli operatori taxisti - si legge nella nota sindacale - sono consapevoli che è in gioco il futuro delle imprese e la sostenibilità economica delle loro famiglie. I taxisti dicono 'no' al caporalato tecnologico". A partire dalle 10, i tassisti si raduneranno in Piazza Città di Lombardia, nell'area antistante la sede della Regione Lombardia. Le autovetture verranno parcheggiate lungo via Pola, da Piazzale Lagosta fino a via Melchiorre Gioia. Alle ore 13.30 il corteo si muoverà da piazza Duca D'Aosta per raggiungere la sede di Palazzo Marino, in piazza della Scala. Al corteo è prevista la partecipazione di circa 300 operatori e di massimo 50 taxi. La manifestazione verrà sciolta alle 16.