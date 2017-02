I tassisti milanesi. Hanno ragione ed io sto dalla loro parte nella lotta contro i privilegi di Uber. Ma perché non si attrezzano per spiegare con un misero volantino i motivi della loro protesta ai cittadini? Risulterebbero molto più simpatici e raccoglierebbero tanta solidarietà.

Taxi: continua la protesta a Milano, traffico in tilt



Continua la protesta dei tassisti a Milano. In attesa dell'incontro, a Roma, con il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, per fare il punto dopo l'approvazione del decreto Milleproroghe che ha rinviato di un anno la stretta su Ncc e Uber, i tassisti milanesi proseguono le 'assemblee spontanee' nei principali parcheggi cittadini.



Traffico in tilt in tutto il centro della citta' alla vigilia di 'Milano moda donna' che dovrebbe portare domani nel capoluogo lombardo una decina di migliaia di addetti ai lavori e visitatori per le sfilate della stagione invernale autunno inverno 2017/18.



Nei giorni scorsi la Camera della moda aveva espresso "preoccupazione" per gli effetti che un eventuale prolungamento della sospensione del servizio potrebbe avere sulla Fashion week milanese.