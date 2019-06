Taxi, Gagliardi (Claai-Unione Artigiani): perplessità su proposta del Comune

Taxi, Gagliardi (Claai-Unione Artigiani): perplessità sulla proposta del comune

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Dopo l’incontro tra le delegazioni sindacali dei tassisti milanesi e l’assessore ai trasporti, del comune di Milano Marco Granelli, durante il quale è stato presentato e illustrato il progetto di evoluzione del servizio taxi, Pietro Gagliardi, delegato taxi Claai-Unione Artigiani ha precisato: “Secondo il comune di Milano dall’analisi dei dati forniti dai radiotaxi si evince una carenza di servizio in alcune fasce orarie, dovuta anche al cambiamento della richiesta mobilità che è aumentata e modificata dopo Expo. Per queste ragioni secondo il comune di Milano è necessario porre rimedio mettendo in campo il progetto che ci è stato presentato che sostanzialmente è fatto da tre azioni: apertura delle seconde guide; taxi sharing; emissione di nuove licenze. Per quanto ci riguarda – prosegue Gagliardi - abbiamo preso atto esprimendo da subito perplessità sul progetto presentatoci, soprattutto perché nel medesimo non vengono menzionate a nostro parere le vere cause principali che portano al problema della carenza di servizio in alcune fasce orarie. Una volta fatte le dovute valutazioni non ci sottrarremo dalla partecipazione al tavolo del confronto portando le nostre osservazioni e soluzioni e mettendo in campo tutte le soluzioni consentite dalle norme che regolano il nostro settore, partendo dal presupposto che siamo stati classificati ai primi posti per qualità di servizio”.