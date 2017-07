Taxi, il numero unico del Comune di Milano non ha sfondato

Taxi, il numero unico 02-7777 introdotto dal Comune di Milano non decolla. Il servizio è partito nel 2015 ed è gestito da Fastweb e Interactive Media, ma solo 1.953 tassisti milanesi sui 4.855 titolari di licenza hanno attivato il pin per l'installazione dell'app, gratuita sia per i conducenti che per i clienti. Restano ancora in auge i vecchi numeri Radiotaxi privati, come 02-8585, 02-4040 e 02-6969, che avevano peraltro fatto ricorso contro il servizio comunale, vincendo al Tar ma soccombendo al successivo Consiglio di Stato. I dati sono emersi dopo l'interrogazione presentata da Gianluca Comazzi, Forza Italia, all'assessore Marco Granelli in consiglio comunale. Ed ora i tassisti tornano a chiedere che, alla scadenza del bando con Fastweb e Interactive nel 2019, il Comune non rinnovi il servizio.