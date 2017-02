Taxi: incontro sindacati-prefetto, riunione a Roma il 21 febbraio

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Stamattina si è tenuta una riunione tra le sigle sindacali, dopo ampia discussione sugli eventi degli ultimi giorni, si è convenuto sull’importanza della partecipazione dei rappresentanti di categoria alla riunione convocata presso il ministero dei Trasporti per martedì 21 febbraio. In tale occasione – spiega una nota dell’Unione Artigiani, Tam Acai, Satam Cna, Lega Coop, Uritaxi Uti, Fit Cisl, Uil Trasporti - verranno trattati tutti gli argomenti più urgenti per il settore, dall’emendamento 9.20, al Disegno di Legge 2085 (Legge Annuale sulla Concorrenza) che prevede la delega al Governo per la revisione in materia di autoservizi pubblici non di linea, e chiedere di istituire da subito un tavolo di lavoro al MIT serio e costruttivo. Alle ore 13 le Associazioni Sindacali sono state ricevute in prefettura a Milano. Al termine dell’incontro, col Vice Prefetto Vicario, si è convenuti che la prefettura invierà una comunicazione al MIT e al Governo nella quale faranno presente le difficoltà dell’Autorità a sostenere l’eventuale sospensione o annullamento di tutte le pratiche in corso a seguito della sospensione dell’art. 29 comma 1 quater. Tenuto conto che fino all'incontro con il ministro Del Rio, calendarizzato per il prossimo martedì 21 febbraio, non ci saranno ulteriori elementi di novità, la Prefettura chiede di limitare i disagi della cittadinanza causati dai blocchi spontanei a Milano. Da parte nostra, invitiamo i colleghi a non aderire alle assemblee spontanee, evitando anche possibili sanzioni da parte della Commissione di Controllo degli scioperi per il trasporto pubblico non di linea.