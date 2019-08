Taxi, Milano “capitale” dei servizi innovativi



“Nel 2015 a Milano - spiega il presidente Emilio Boccalini - lanciammo tra i primi in Italia appTaxi non una semplice applicazione, ma uno strumento che permette di prenotare un Taxi ma anche di personalizzarlo in modo veloce e semplice, nello stesso modo, in oltre 19 città italiane. AppTaxi ad oggi è un network che riunisce oltre 4800 taxi, compresi quelli acquei a Venezia per un totale di ben 5798 autisti certificati. Punto di forza della nostra app credo sia senza dubbio l’adozione di nuove tecnologie, dalla localizzazione GPS, all’ ottimizzazione dei percorsi, sino alla gestione elettronica dei pagamenti e delle ricevute. Il fatto poi di poter personalizzare il veicolo scelto in fase di prenotazione sia per dimensione che anche di sceglierlo tra un parco veicoli in alcune città fatto anche di mezzi totalmente elettrici è un indubbio valore aggiunto. Il prossimo futuro vedrà poi introdurre in appTaxi funzioni gestite dall’ A.I. (intelligenza artificiale) che permetterà all’ applicazione di gestire operazioni più complesse al servizio del cliente e delle imprese. Alla luce di questo posso affermare che a Milano il Taxi e i servizi ad esso collegati sono certamente tra i più innovativi d’ Italia ma grazie ad appTaxi vengono diffusi su tutto il territorio coperto dal network”.