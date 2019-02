Taxi e seggiolini per bimbi, Taxiblu: "Aumentare il numero su prenotazione"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - In questi ultimi giorni è tornato di stretta attualità il tema dei seggiolini per il trasporto dei bambini a bordo dei Taxi. Commenta Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi: "Una deroga ad un articolo del Codice della Strada infatti consente ai bambini di altezza inferiore al metro e mezzo di viaggiare sul sedile posteriore delle auto pubbliche senza l’obbligo di seggiolino o altro sistema di ritenuta, purché accompagnati da una persona con almeno 16 anni di età. Il fatto che vi sia una deroga però non si traduce in minore sensibilità e attenzione su questo tema da parte nostra, molti di noi sono genitori e nonni come tanti nostri clienti. A Milano la “soluzione” adottata da sempre più clienti con bimbi sotto l’anno di età è quella di utilizzare passeggini “smontabili” con sedute che possono essere facilmente fissate con le cinture di sicurezza. Le vetture Taxi invece equipaggiate con seggiolino fisso sono poche rispetto alla richiesta ed è qui che il nostro impegno dovrà diventare più ampio nei mesi a venire. Innanzitutto aumentando il numero di seggiolini a disposizione del Radiotaxi in modo che almeno su prenotazione si possa garantirlo al cliente che ne facesse esplicita richiesta. Per questo, oltre a sensibilizzare i colleghi, vorremmo coinvolgere anche partner commerciali che possano facilitare la diffusione di questi supporti fondamentali per il trasporto in sicurezza dei più piccoli. Un impegno che speriamo si tradurrà presto nel concreto in modo che il buon senso degli operatori Taxi potrà intervenire laddove il Codice della strada su questo tema appare ancora carente”.