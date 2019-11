Taxiblu: "Nuove licenze? Prima testare nostre proposte sino ad apertura M4"

Taxiblu: "Nuove licenze? Prima Sala testi le nostre proposte sino ad apertura M4"

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Taxi a Milano e nuove licenze, la nota di Taxiblu: “Il sindaco di Milano Sala sui Taxi continua ad accanirsi e a proporre da mesi la stessa cosa, aspettandosi ogni volta un risultato diverso ma in realtà, come diceva una celebre frase di Einstein, seguire questa logica è solo follia. Questa città ha sicuramente bisogno di più mobilità, condivisa e pubblica, ma se non si lavora sul traffico sarà sempre più difficile circolare. Si parla sempre della stazione Centrale, ebbene, basta guardare solo i cantieri che ci sono nelle vicinanze, le strade ristrette e dimezzate da piste ciclabili mal posizionate e uniteci il fatto che non ci sono parcheggi e la gente tende a fermarsi un po’ dove capita e un po’ dove non dovrebbe. Se a questo ci uniamo il degrado e gli abusivi chiudiamo la cornice di una situazione, come tante a Milano, che rappresentano lo stato delle cose. Noi non siamo ottusi e comprendiamo che ci sarebbe anche bisogno di più Taxi circolanti".

"Per questo - prosegue la nota - abbiamo avanzato, da mesi, la proposta di una pianificazione dei turni che porterebbe più Taxi circolanti di quanti ce ne sarebbero con 500 licenze in più. Una misura che sarebbe reversibile qualora non servisse più, ad esempio quando si apriranno le nuove linee metropolitane come la M4. Il tutto senza danneggiare o causare un danno economico a chi invece avrebbe eventualmente investito in nuove licenze. Noi chiediamo che Sala faccia una prova e attivi queste misure da noi proposte almeno fino alla conclusione dei cantieri della M4.Dopo di che saremo i primi ad avviare un’analisi delle necessità e delle disponibilità dei Taxi e saremo eventualmente i primi a suggerire la necessità di nuove licenze Taxi”.