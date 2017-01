Teatro Lirico di Milano

Teatri: gestione Lirico Milano all'olandese Stage Entertainment



Il teatro Lirico di Milano, chiuso dal 1999 fa un passo avanti verso la riapertura. Oggi, a conclusione del procedimento di gara, e' stata affidata la gestione del Lirico per 12 anni, alla societa' olandese Stage Entertainment, che gestisce 20 teatri in Europa, tra cui il Nazionale a Milano, e che ha avuto la meglio sulla Show Bees di Gianmario Longoni, ex patron del teatro Smeraldo (poi ceduto a Eataly), oggi consulente artistico del Ciak e presidente del teatro Sistina di Roma.



Il capitolato non prevede la possibilita' di rinnovo tacito alla scadenza, e' ammessa solo una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuovo bando. Stage Entertainment srl versera' al Comune un canone annuo progressivamente crescente: 60mila euro per il primo e il secondo anno di gestione, 120mila per il terzo e quarto, 360mila dal quinto al dodicesimo. Le somme sono calcolate applicando il rialzo del 200%, proposto da Stage Entertainment srl, al canone annuo a base d'asta indicato nel capitolato di gara. Il gestore ha l'obbligo di eseguire le finiture e montare gli arredi di bar e ristorante entro 45 giorni dalla consegna dell'immobile a chiusura del cantiere, mentre entro 60 giorni, sempre a partire dalla consegna del Teatro, dovra' avviare la programmazione. Il Lirico dovra' essere aperto al pubblico almeno 6 mesi all'anno, con un minimo di 160 alzate di sipario nei 12 mesi.