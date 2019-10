Teatro, 'Dio arriverà all'alba, omaggio ad Alda Merini' all'OutOff

Lo spettacolo 'Dio arrivera' all'alba - Omaggio a Alda Merini', scritto e diretto da Antonio Nobili, prodotto da Teatrosenzatempo Produzione Spettacoli Teatrali, sarà in scena al Teatro OutOff di Milano l'1 novembre alle ore 18 e alle ore 21. Il ruolo di Alda Merini è affidato ad Antonella Petrone. Il cast comprende Alessio Chiodini, Daniel De Rossi, Virginia Menendez, Alberto Albertino e Sharon Orlandini. Il libro 'Dio arrivera' all'alba scritto da Antonio Nobili, dal quale è tratto lo spettacolo attualmente in tournée nei teatri italiani, è in vendita su Amazon.it.. I proventi vengono dati in beneficenza al 'Progetto Itaca', una associazione che si occupa delle famiglie con la presenza di un menbro affetto da patologie psichiatriche. Nella piece un professore universitario chiama al telefono la sua vecchia e stimata amica Alda Merini chiedendole la cortesia di seguire un giovanotto molto talentuoso che sta svolgendo delle ricerche su alcune dinamiche della poesia contemporanea. Inizialmente titubante la Merini accetta la richiesta dell'amico accogliendo il suo assistente a casa in diverse occasioni....Nel suo appartamento, sul pavimento, mozziconi di sigarette, fogli sparsi e lattine vuote stazionano sul tavolo per intere settimane, mentre alle pareti foto, ritagli di giornale, ma soprattutto appunti, tanti appunti e numeri di telefono scritti col rossetto intorno al telefono, pile di libri ovunque e stufette e ventilatori a comporre una sorta di istallazione concettuale, il più bizzarro dei salotti intellettuali.