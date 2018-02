Teatro alla Scala: Allianz fondatore permanente della Fondazione

Teatro alla Scala di Milano, Allianz Italia diventa Fondatore Permanente della Fondazione



Scala di Milano: Allianz Italia diventa Fondatore Permanente della Fondazione Teatro alla Scala. L'accordo si è perfezionato oggi nel corso dell'assemblea della Fondazione, presieduta dal sindaco di Milano Beppe Sala. A dare l'annuncio in conferenza stampa il primo cittadino, il Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala Alexander Pereira, i vertici del Gruppo assicurativo, l’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora e il Direttore Generale Maurizio Devescovi. QUI lo Statuto del teatro.

“L’ingresso di Allianz Italia nella Fondazione Teatro alla Scala - ha detto il Sala - rappresenta un nuovo elemento di forza per la nostra più importante istituzione culturale e consolida la presenza di questo storico gruppo internazionale nella nostra città. Un legame nato dalla volontà di coniugare valori comuni e solo apparentemente contrapposti: tradizione e innovazione, passato e futuro, cultura e finanza, pubblico e privato. Negli anni, Allianz ha costantemente valorizzato la propria presenza e il proprio impegno per la città e oggi continua ad investire su Milano sostenendo uno dei suoi simboli più prestigiosi nel mondo. Una scelta che accogliamo con soddisfazione e che ci proietta con rinnovato entusiasmo verso la realizzazione dei prossimi obiettivi del nostro amato Teatro"

"Ringrazio il Sindaco di Milano per l’apprezzamento espresso nei nostri confronti e per aver ricordato l’impegno di Allianz, sostenuto da importanti investimenti, a favore della città e del Paese. - ha sottolineato Campora- Per Allianz è un piacere e un onore sostenere la Scala, uno dei più prestigiosi teatri al mondo, simbolo di eccellenza della cultura italiana. Noi crediamo che grandi istituzioni e investitori privati debbano contribuire a mantenere e a sviluppare il patrimonio culturale dell’Italia, a cui tutto il mondo guarda con ammirazione. Allianz è un gruppo che sente la responsabilità del proprio ruolo sociale, che crea lavoro e sviluppo, che offre protezione e condizioni per un futuro migliore, operando nel segno della correttezza e di una più ampia responsabilità sociale”.

"Un grande Teatro come la Scala - ha commentato Pereira - può svilupparsi e continuare a competere a livello di eccellenza internazionale solo attraverso la solidarietà tra il sostegno pubblico e il contributo privato. Pubblico e privato non sono elementi alternativi ma colonne necessarie di uno stesso progetto che trova nella biglietteria il terzo sostegno". "La stabilità del nostro Teatro si fonda sull’equilibrio tra questi elementi: siamo quindi particolarmente grati ad Allianz Italia che diventando Fondatore Permanente sceglie di garantire alla Scala un supporto fondamentale, unendosi ad alcune delle maggiori aziende italiane nella convinzione che nello sviluppo della Cultura risieda una delle chiavi del futuro del Paese”.

Fondi cultura, Sala : "Sto già chiedendo garanzie"



Sala si è soffermato anche sui trasferimenti del prossimo governo sulla cultura "io sto gia' chiedendo garanzie. Attualmente i contributi pubblici per la Scala sono di 41 milioni, fra Comune, Regione e ministero, ed e' un livello sotto il quale e' difficile andare. Anche perche' Pereira in questi anni ha aumentato il numero delle rappresentazioni e le alzate di sipario e cosi' la macchina costa di piu'"

Pereira: "Scala secondo teatro al mondo per fondi privati"

Pereira ha commentato: "La Scala di Milano e' il secondo teatro al mondo per fondi privati dopo il Metropolitan di New York che pero' gode di un diverso sistema di sgravi fiscali. Su 125 milioni di bilancio abbiamo solamente 41 di fondi pubblici che vengono da Comune, Regione e Stato, circa 39 milioni, iva inclusa, arrivano dalla biglietteria e il resto sono da privati. Questo significa che abbiamo piu' soldi privati che pubblici ed e' una cosa importante per la sopravvivenza del teatro"