Teatro alla Scala, bilancio 2018 in pareggio, valore produzione: 126 milioni

Chiude in pareggio il bilancio 2018 del Teatro alla Scala di Milano, con un valore della produzione di 126 milioni, in leggera flessione rispetto all'anno precedente, quando arrivo' a 126,5 mln. Oggi e' arrivata l'approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci e del Cda, che si e' riunito per l'ultima seduta dell'anno. Il contributo del Comune di Milano, dopo la riduzione dell'anno scorso, e' risalito a 5,8 milioni. A incidere sul documento contabile sono stati in parte i ricavi da biglietteria un po' in calo, in funzione di una programmazione innovativa, e in parte l'azione di pulizia sul bagarinaggio. In compenso, si apprende, si sono ridotti i costi e sono aumentati i contributi dai privati. Per il 2019, c'e' fiducia sulla tenuta dei conti, ci si attende un valore della produzione uguale se non in aumento. Questo grazie a una buona previsione di incassi da biglietteria, dovuta a 10 alzate di sipario in piu' e a una stagione piu' "classica", per esempio le recite di un'opera amata e seguita come Traviata, che passano dalle 5 inizialmente previste a 12. Lo stesso discorso vale per la Cenerentola che andra' in scena non piu' 7 volte ma 11.