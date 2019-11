Teatro alla Scala, con Riccardo Chailly verso la prima di "TOSCA"

Il 7 dicembre 2019 Tosca, che inaugura la Stagione 2019/2020, sarà dedicata a Paolo Grassi, il “poeta dell’organizzazione” che ha fatto della formazione di un pubblico consapevole e critico il perno della sua idea della funzione culturale e civile del Teatro. E proprio ricordando Grassi, Sovrintendente dal 1972 al 1977, il Teatro alla Scala presenta insieme a diverse associazioni e istituzioni un fitto calendario di incontri nel mese di novembre, in attesa dell’ondata di eventi programmati dal Comune di Milano insieme a Edison, al Teatro e alla Rai nel progetto Prima Diffusa che animerà la città dal 30 novembre al 12 dicembre. Protagonista del calendario delle prossime settimane è Riccardo Chailly, che a Giacomo Puccini ha dedicato la sua vita come interprete, studioso e divulgatore e che ha trovato il tempo per partecipare personalmente anche ad alcuni eventi del calendario di Prima diffusa.

15 novembre ore 18, Museo Teatrale alla Scala: Armando Torno presenta il secondo volume dell’Epistolario di Giacomo Puccini per i tipi dell’Edizione Nazionale delle Opere insieme ai curatori Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling. Appuntamento inaugurale del ciclo “Letture e note al Museo” (ingresso gratuito con prenotazione a museoscala@fondazionelascala.it).

16 novembre dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, Ridotto dei palchi ‘Arturo Toscanini’: “Tosca, primadonna all’opera”, convegno di studi a cura di Franco Pulcini. Partecipano Michele Girardi, Dieter Schickling, Gabriella Biagi Ravenni, Riccardo Chailly, Roger Parker, Gabriele Dotto, Gerardo Tocchini e Laura Cosso. Nel corso del convegno sarò presentato il libretto di lavoro di Puccini, Illica e Giacosa esposto al Museo e arricchito da un’esposizione multimediale a cura di Casa Ricordi (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).

19 novembre ore 18, Ridotto dei palchi ‘Arturo Toscanini’: per il ciclo “Prima delle Prime” a cura degli Amici della Scala incontro dal titolo “La prima opera del Novecento” con Sandro Cappelletto e la partecipazione del Maestro Riccardo Chailly (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).

21 novembre ore 18, Aula Magna Università Bocconi. Riccardo Chailly presenta Tosca di Giacomo Puccini. Introduce Severino Salvemini (evento riservato agli studenti dell’Università).

25 novembre ore 18, Amici del Loggione, via Pellico 6: Riccardo Chailly incontra i soci insieme al presidente Gino Vezzini (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).

26 novembre ore 18.30, Teatro alla Scala: introduzione all’opera con il Maestro Riccardo Chailly e Sandro Cappelletto e prova aperta per i soci della Fondazione Milano per la Scala e per gli studenti delle Università e dei Conservatori Milanesi. Evento ripreso dalle telecamere della Rai (Per associarsi alla Fondazione miscala@milanoperlascala.it).

6 dicembre ore 18, Cine Teatro Delfino Piazza P. Carnelli: “Tosca, melodramma estremo”. Incontro con Filippo Del Corno e Riccardo Chailly (Ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo info@cinemateatrodelfino.it). Evento incluso nel calendario di Prima Diffusa.

12 dicembre ore 18, Conservatorio di Milano, Sala Puccini, via Conservatorio 12. Il Direttore Musicale discute l’opera inaugurale della Stagione con gli studenti dei corsi di Direzione d’orchestra del Conservatorio, che dovranno “cimentarsi” con lo stesso capolavoro pucciniano (Ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo biglietteria@consmilano.it). Evento incluso nel calendario di Prima Diffusa.