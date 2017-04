Teatro alla Scala, ecco il cartellone 2018: c'è anche... Nino Frassica

Scala di Milano: anche Nino Frassica nel cartellone 2018

Teatro alla Scala di Milano: in consiglio di amministrazione è giunto il via libera al cartellone della nuova stagione, che prevede quindici opere e nove balletti. La Prima del 7 dicembre è affidata all'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano: ci saranno Riccardo Chailly sul podio, Mario Martone alla regia e sul palco Anna Netrebko e Yusif Eyvazov. Myun-Whun Chung dirigerà Simon Boccanegra e Fidelio. Ci sarà l'Aida nella versione di Franco Zeffirelli, e poi Fin de Partie di Gyorgy Kurtag. Il sovrintendente Alexander Pereira medita anche un allestimento itinerante tra Duomo, Galleria e stazioni della metropolitana per questa estate. Ma la vera sorpresa è il Pipistrello di Johann Strauss: nel cast ci sarà infatti anche Nino Frassica, che dovrebbe vestire, come riporta il quotidiano Il Giorno, i panni del carceriere Frosch. Il cartellone è stato approvato con la sola astensione di Francesco Micheli. Il presidente, sindaco di Milano, Beppe Sala ha commentato: "Nessuno ha votato contro e lo considero una buona cosa: i conti sono ordine, la stagione sarà molto interessante sia in termini di opere che di balletto". Proseguono nel frattempo le trattative con i sindacati perla nuova organizzazione del teatro.