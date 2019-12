Teatro alla Scala, Edison è nuovo socio fondatore

Edison sara' il nuovo socio fondatore 'sostenitore' del Teatro alla Scala di Milano. L'annuncio lo ha dato il sovrintendente Alexander Pereira durante la presentazione dell'opera di Puccini che inaugura la stagione il 7 dicembre, la Tosca. "Da 135 anni c'e' un sodalizio storico" con questo teatro, ha spiegato l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti. Bisognera' aspettare il prossimo cda, in programma per il 18 dicembre, per l'ingresso ufficiale. "Continuiamo a collaborare in tema di energia, 130 anni fa abbiamo sostituito le lampade a petrolio - ricorda l'a.d. - e oggi abbiamo appena terminato un intervento nei laboratori della Scala, dove si costruiscono i costumi e le scenografie, con un'operazione di illuminotecnica consentendo il 60 per cento di risparmio energetico sui consumi". Edison presto si andra' ad aggiungere ai soci sostenitori dunque, ai quali e' richiesto un impegno finanziario iniziale di 600 mila euro entro cinque anni.