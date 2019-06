Teatro alla Scala, manifesti pro Pereira dei sindacati fuori dal cda

Scala, manifesti pro Pereira fuori dal cda

Si svolge il delicato consiglio di amministrazione del teatro alla Scala di Milano che ha all'ordine del giorno la successione del sovrintendente Alexander Pereira. Che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere sostituito dal candidato numero uno, Dominique Meyer dell'Opera di Vienna. All'esterno del Piermarini intanto va in scena la protesta dei sindacati di base favorevoli da sempre a un rinnovo del contratto del manager austriaco, in scadenza a febbraio 2020, ma che vorrebbe una proroga di uno o due anni. Le colonne all'ingresso del teatro sono state tappezzate con manifesti che in un fotomontaggio, mostrano Pereira sorridente che cammina tra la gente. Sulla foto la scritta "Teatro La Scala sostiene Pereira" firmato dai 'lavoratori del palcoscenico'. "Non vogliamo creare tensione ma siamo preoccupati per il futuro. Vogliamo Pereira perche' ha dato certezze e continuita' alla programmazione" ha detto Roberto D'Ambrosio portavoce dei lavoratori del teatro. Che aggiunge "Lui ha capacita' di attirare capitali senza snaturare la funzione culturale del teatro".