Teatro alla Scala, riapre la stagione... delle proteste sindacali

Teatro alla Scala: riparte la stagione... delle proteste. Se oggi è il giorno della presentazione ufficiale della stagione 2017-2018, già ieri le sigle Cisl, Uil e Fials si sono fatte sentire proclamando lo stato di agitazione per l'andamento della trattativa sul nuovo contratto. La polemica pare essere anche nei confronti di Cgil, che starebbe monopolizzando la discussione in virtù della preponderanza di iscritti tra reparti tecnici, maschere e serali, mentre le altre tre sigle hanno maggiore rappresentatività per orchestra e coro. Ed anche ieri Cisl, Uil e Fials hanno abbandonato il tavolo, non vedendo progressi se non sul tema della pianta organica caro a Cgil. "A oggi non abbiamo ancora ricevuto proposte aziendali riguardanti la futura organizzazione del teatro", lamentano le tre sigle, che chiedono "pari dignità a tutti i settori del teatro".