Tempo di Libri, Sala: "Niente guerra con Torino ma trovare idee nuove"

Tempo Libri: Sala, no guerra con Torino ma trovare idea nuova

Collaborazione e non competizione tra il 'Salone del Libro' di Torino e l'omologo milanese 'Tempo di Libri'. Almeno questo e' l'auspicio del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine della presentazione della Milanesiana, ha detto "sara' il caso di sederci insieme e vedere cosa fare l'anno prossimo".

Con il Salone del Libro di Torino "vorremmo collaborare ma bisogna tirare fuori un'idea che, al momento, non vedo ma, certamente, c'e' la volonta' di trovare una formula diversa che permetta di evolvere. Non credo che, in questo senso, valga la pena farsi la guerra", ha sottolineato, "anzi certamente non e' cosi' pero' bisogna trovare un'idea che tenga". "E' giusto - ha concluso - che adesso a Torino facciano bene e con successo il loro evento", che aprira' i battenti settimana prossima, poi pero' sara' meglio pensare insieme alle prossime edizioni.