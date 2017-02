Tensione tra tassisti e noleggiatori, spunta una pistola (giocattolo)

Alcuni tassisti hanno lanciato uova contro una macchina Ncc (noleggio con conducente) mentre era ferma per far scendere una passeggera nei pressi della stazione Centrale. Il conducente ha reagito tirando fuori una pistola. Poi si e' scoperto che era un'arma giocattolo. Ma il fatto e' costato all'autista dell'auto a noleggio una denuncia per minacce. L'episodio e' avvenuto questa notte intorno alle 4.30. L'uomo, che e' stato rintracciato grazie al numero di targa, aveva gia' gettato l'arma giocattolo, come poi ha raccontato alla polizia. Nel corso della serata di ieri e della notte si sono verificate altre liti fra tassisti e Ncc e autisti di Uber, con lanci di uova e danni alle auto. La protesta dei Taxi non si ferma, in attesa dell'incontro fra i sindacati e il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, atteso per domani.