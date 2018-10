Tenta suicidio buttandosi sotto la metro: 15enne salvata da macchinista eroe

Quindicenne tenta il suicidio in metro: salvata dal macchinista

Ha cercato di togliersi la vita gettandosi sui binari della metro, mentre arrivava il treno. Ma il macchinista ha avuto prontezza di riflessi, ha visto quella ragazza di 15 anni sporgersi oltre la banchina della fermata Pagano, e ha tirato il freno d'emergenza, sfiorandola appena e salvandola.

Secondo quanto riportato da Repubblica Milano, il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 20 ottobre. Secondo quanto ricostruito da Atm, la ragazzina era sola sulla banchina. Si è avvicinata al limite, oltre la linea gialla, e quando ha visto il treno arrivare si è gettata sui binari. Il macchinista se n'è accorto per tempo e ha frenato, permettendo ai soccorsi di precipitarsi sul luogo, dove la ragazza era cosciente anche se molto spaventata. La 15enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

Il conducente del treno non è nuovo a questo genere di impresa. Ha appena 29 anni ed è dipendente Atm dal 2016, ma già a marzo aveva salvato la vita di un ragazzo di 17 anni che aveva tentato il suicidio nello stesso modo alla fermata Loreto. In quel caso il macchinista fu aiutato da un poliziotto fuori servizi, che mentre aspettava il treno aveva visto il ragazzo e si era precipitato per fermarlo.