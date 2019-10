Tentato omicidio avvocato, Polizia cerca probabile testimone

Nel corso delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, intraprese a seguito del tentato omicidio dell'avvocato Paola Marioni, avvenuto a Milano lo scorso 20 luglio 2017 alle ore 18.50 circa, dall'analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza installate in Sito Dei Pellegrini e vie limitrofe, è emerso il passaggio di un uomo che transita in un orario corrispondente a quello dell'avvenimento dei fatti. Le telecamere, alle ore 18.45 circa, hanno inquadrato un uomo con un cappello di colore grigio, un paio di occhiali da vista con montatura nera, una maglietta di colore blu scuro, un paio di pantaloni di colore bianco, un paio di scarpe sportive di colore blu con suola bianca e uno zaino di colore blu modello sacca, che, a piedi, dal corso di Porta Romana si immette in via Sito dei Pellegrini. Solo qualche minuto dopo lo stesso soggetto è stato ripreso in lontananza dalle telecamere dello stabile di via Cassolo n. 6 mentre si allontana dalla zona interessata dai fatti. In Una nota la Polizia sottolinea l'importanza di identificare la persona ripresa che potrebbe essere a conoscenza di elementi ritenuti utili per le indagini in corso, essendo sicuramente transitata nei pressi del luogo del fatto. La Polizia di Stato informa che eventuali segnalazioni relative a questa circostanza potranno essere comunicate telefonicamente al numero 345.6106426 in uso alla 3^ sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano.