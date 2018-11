Tentato omicidio in piazza Oberdan: arrestato un uomo di 33 anni

Tentò di uccidere un conoscente in piazza Oberdan: arrestato uomo di 33 anni

La polizia ha fermato un 33enne cittadino dominicano per il tentato omicidio di un giovane originario dell'Ecuador, episodio avvenuto domenica scorsa in piazza Oberdan a Milano. Il 33enne, dopo una lite avvenuta per futili motivi con la sua compagna e connazionale, ha accoltellato alla schiena il 26enne, che si era interposto tra i due.

Il gruppo di conoscenti aveva trascorso il pomeriggio e la serata, facendo anche abuso di bevande alcoliche nei giardini pubblici in zona Bastioni di Porta Venezia, dove la vittima è stata ferita. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata al Policlinico in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Incastrato da Sari con una foto su Facebook

Gli agenti della Squadra mobile della questura di Milano, nel corso delle indagini e a seguito di alcune testimonianze, hanno identificato l'uomo attraverso il confronto della foto del suo profilo Facebook tramite il sistema di riconoscimento facciale Sari. Il presunto colpevole, già noto per reati contro la persona, è stato rintracciato in zona Pioltello. Attualmente è in stato di fermo in attesa di convalida.