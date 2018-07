Tentò di corrompere il sindaco di Segrate, indagato consigliere



Aveva proposto al sindaco di Segrate di affidare la concessione per i lavori di adeguamento, messa a norma e gestione dell'illuminazione pubblica e dei semafori del Comune alle porte di Milano a un'impresa sua 'amica' dicendogli che per lui sul piatto ci sarebbero stati 600 mila euro.



Ma il primo cittadino del centro del milanese che gia' aveva scartato la ditta sponsorizzata perche' "antieconomica" ha sporto denuncia alla Procura facendo finire indagato per istigazione alla corruzione Giuseppe Del Giudice, consigliere comunale di Forza Italia.



La vicenda risale al luglio del 2016 e Del Giudice è finito sotto inchiesta in sostanza come presunto mediatore, l'avviso di conclusione delle indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio. L'episodio contestato al consigliere comunale, si legge nel capo di imputazione, e' del luglio 2016 e l''affare', poi sfumato, era stato proposto a Paolo Micheli il quale, assistito dall'avvocato Umberto Ambrosoli, si e' rivolto alla magistratura.