Terremoto a Mantova, 3 milioni 700mila euro da Regione Lombardia

Nuovi provvedimenti a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012. Li ha firmati il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia. In particolare, con l'Ordinanza 329, sono stati finanziati gli interventi per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico della Torre Matildica nel Comune di Bagnolo San Vito, con un contributo di 239.780 euro. Con l'Ordinanza 330, inoltre, viene finanziata la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede municipale del Comune di Quistello, con un importo di 3.254.998 euro. Infine, con l'Ordinanza 331, vengono finanziati i lavori del nodo botte villoresi, relativi alla sistemazione e al consolidamento del magazzino e della casa di guardia, di proprieta' del Consorzio di Bonifica-Terre dei Gonzaga in Destra Po, con un contributo di 240.700. In totale dunque si arriva a finanziare interventi per oltre 3.700.000 euro.