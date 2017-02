Terrorismo, Anis Amri voleva raggiungere una donna in Sicilia

Anis Amri avrebbe voluto raggiungere in Sicilia una donna che aveva conosciuto quando era a Palermo, tra il 2011 e il 2015. E' un'ipotesi emersa dall'indagine milanese sull'attentatore di Berlino morto durante un conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni nella notte del 23 dicembre scorso. La notizia, anticipata dal tg3, viene confermata da fonti giudiziarie. Gli inquirenti sembrerebbero cosi' aver messo l'ultima casella al giro d'Europa del killer alla ricerca di appoggi e coperture per far perdere le proprie tracce. A Palermo, dove aveva scontato 4 anni di pena per un incendio divampato in un centro di accoglienza per minori dove si trovava, il giovane tunisino conosce una coetanea con la quale si scambia telefonate e messaggi definiti "amorosi" dagli inquirenti. La donna e' stata rintracciata e ascoltata ai primi di gennaio dagli investigatori coordinati dal magistrato Alberto Nobili e ha confermato di conoscerlo, chiarendo pero' di non aver saputo nulla della sua fuga.