Terrorismo, Digos indaga a Como su famiglia jihadista altamente radicalizzata

Terrorismo: padre e figlio arrestati a Como

Terrorismo: Digos indaga su famiglia di Como "radicalizzata". Padre arrestato, ordine di custodia in contumacia per il figlio

Il padre aveva combattuto come mujaeddin in Bosnia, il figlio e' foreign fighters in Sira con l'incitamento della mamma, ma "ci sono ragionevoli motivi perche' possa tornare in Italia o in Europa". Un altro figlio, che non voleva seguire le orme del fratello maggiore, veniva invece considerato "un cane" perche' frequenta donne occidentali. E' il quadro di una famiglia di origine egiziana residente a Como, finita nel mirino delle indagini della Digos e della procura di Milano che ha arrestato il genitore, disposto un ordine di custodia in contumacia per il figlio e ordinato il rimpatrio della madre. Al centro dell'inchiesta, secondo quanto riferito dal capo dell'Antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, i due egiziani di 51 e 23 anni, il padre Sayed Fayek Shebl Ahmed,e figlio, Saged, accusati di associazione con finalita' di terrorismo. Saged e' partito, nel giugno 2014 per la Turchia, e attualmente, secondo le indagini, combatte nel governatorato di Idlib. Si era affiliato alla brigata Nour El Dhine Al Zhenki, che non combatte per l'Isis ma per la nuova organizzazione terroristica Ayat Tahrir Al Shahm. Una famiglia modesta, padre ex saldatore, ma, secondo gli inquirenti, completamente votata al terrorismo. "Inviavano al figlio 200 euro al mese per il suo mantenimento in Siria" e' stato spiegato ed erano orgogliosi di lui: in una intercettazione il padre non esita a dire che la sua scelta "gli varra' mille ore di preghiera". La terza figlia, una donna, veniva indotta anche lei a svilupparsi nell'ambito della legge islamica.

Il capo della Digos: "Mai vista famiglia così radicalizzata"

"Abbiamo visto tanti nuclei familiari ma un padre che indottrina il figlio, gli paga il viaggio, gli garantisce un sostentamento in Siria, una famiglia cosi' compatta nella radicalizzazione, ancora non ci era capitata", ha commentato il capo della Digos di Milano, Claudio Ciccimarra. "E' una storia veramente particolare", il ragazzo era stato mandato in Siria "per far si' che venisse purificato". A tradire la famiglia, una microspia che ha registrato il padre, ex mujaeddin in Bosnia. In una intercettazione parlando del figlio dice: "Se torna in Italia rischia 15 anni di carcere" ed era talmente intimorito dalla quantita' di video e foto postate su Facebook con immagini anche cruente della guerra da recarsi alla Digos di Como per raccontare di "non sapere cosa fare" e di temere che la scelta del figlio maggiore si ripercuotesse anche sul piu' piccolo che non aveva interesse alla jihad. Dichiarazioni completamente false, visto che nelle intercettazioni invece si diceva orgoglioso. Una seconda volta, poi, sempre alla Digos aveva raccontato che, in Siria, il giovane era stato assunto come interprete nella gestione di un ostaggio italiano sequestrato nelle zone interessate. Ad alcuni amici aveva poi confessato: "sono stato costretto a fare questa sceneggiata (con la polizia) per salvarmi la schiena".