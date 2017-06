Terrorismo, Bussolati non ci sta: "De Corato e Sardone irresponsabili"

Pietro Bussolati

Terrorismo, Bussolati: "Irresponsabilità da parte di alcuni esponenti politici"



"All’indomani dell’indagine pubblicata sul settimanale L’Espresso in merito alla progettazione di attentati sul nostro territorio, le dichiarazioni dei consiglieri De Corato e Sardone suonano come irresponsabili, sia sul piano etico che politico", dichiara il segretario metropolitano del PD, Pietro Bussolati, in merito alle recenti dichiarazioni dei consiglieri Riccardo De Corato e Silvia Sardone, sull'inchiesta pubblicata dal settimanale L'Espresso.

"Non ci fidiamo di chi specula per meri fini elettorali su temi seri, quali la sicurezza e la prevenzione al terrorismo, spargendo falsità, comprese le accuse ai nostri amministratori. E non è un caso che oggi apprendiamo dal Questore di Milano, che l’italo-marocchino Nadir Benchorfi non c’entrasse nulla con Sesto San Giovanni", prosegue Bussolati. "Al contrario, ci fidiamo molto del ministro Minniti e del lavoro serio e scrupoloso condotto dalle forze dell'ordine sul territorio, come ha dimostrato l'operazione avvenuta a Sesto nel dicembre scorso, che ha portato alla neutralizzazione dell'attentatore di Berlino, Anis Amri".

"Lo ribadiamo ancora una volta: quando in ballo c’è la sicurezza dei cittadini abbiamo sempre mostrato la volontà e la disponibilità al confronto più ampio possibile con tutti per il raggiungimento di un obiettivo che dovrebbe essere comune, ma di fronte a chi divide il campo usando menzogne e diffamando, la risposta non potrà che essere la tutela del nostro lavoro e dei nostri valori nelle sedi appropriate", conclude Bussolati.