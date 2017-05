Terrorismo, imputati Milano: non c'entriamo nulla con l'Isis



"Non siamo terroristi, siamo estranei all'Isis". Nelle dichiarazioni spontanee prima che i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano si ritirassero in camera di consiglio, il tunisino Lassad Briki e il pakistano Muhammad Waqas hanno chiesto di essere assolti dall'accusa di terrorismo internazionale (articolo 270 bis) che li ha portati a una condanna a 6 anni di carcere nel maggio dell'anno scorso.



Il pg Carla Vulpio ha chiesto per entrambi la conferma della condanna sostenendo che gli imputati, in carcere da quasi due anni, "vivevano acquattati in Italia con un lavoro, un permesso di soggiorno e una vita regolare per non generare sospetti" ma in realta' preparavano attentati. Nelle intercettazioni, in particolare, sembravano avere individuato come obiettivo sensibile la base Nato dell'aeroporto di Ghedi, nel Bresciano.