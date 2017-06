Terrorismo: Milano, rogatoria in Usa per dati Facebook su Hosni



La Procura di Milano ha inoltrato una rogatoria negli Usa per ottenere da Facebook l'autorizzazione ad analizzare alcuni contatti e messaggi di Ismail Tommaso Hosni, il 20enne italo tunisino arrestato per per tentato omicidio per avere aggredito due militari e un agente della Polfer alla stazione Centrale di Milano, lo scorso 18 maggio, e indagato per terrorismo internazionale.



La richiesta di assistenza giudiziaria dall'Italia agli Stati Uniti e' stata avviata nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e da Alessandro Gobbis. A quanto si e' appreso, Facebook ha manifestato disponibilita' a collaborare e ora si attendono gli esiti della rogatoria. Sul suo profilo il giovane aveva postato anche dei video inneggianti all'Isis. Nle frattempo, In Procura e' stato aperto anche un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato, per compiere accertamenti sulla vicenda di un iraniano che nei giorni scorsi e' stato arrestato all'aeroporto di Malpensa (Varese), all'interno dello scalo internazionale, per essere stato trovato in possesso di un passaporto rubato. Sul suo telefonino gli agenti hanno trovato link di siti che si ferivano ad azioni terroristiche dell'Isis.