Digos

Terrorismo: padre e figlio egiziani arrestati a Como



Due egiziani di 51 e 23 anni, padre e figlio, sono stati arrestati per associazione con finalita' di terrorismo. La Digos della Questura di Milano, con la Digos di Como, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, che sono residenti in provincia di Como. Con provvedimento del Ministro dell'Interno e' stata rimpatriata, per motivi di sicurezza personale, anche la moglie e madre dei due, cittadina marocchina 45enne.

Il padre aveva combattuto come mujaeddin in Bosnia, il figlio e' invece attualmente foreign fighters in Siria, ma "ci sono ragionevoli motivi perche' possa tornare in Italia o in Europa". E' quanto riferito dal capo dell'Antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili. La madre era di supporto alla strada intrapresa dal figlio, anzi lo incitava a rimanere a combattere. "Per loro era un orgoglio", ha proseguito il magistrato.