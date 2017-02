Il pugile dell'Isis

Terrorismo, pm Milano: 6 anni e 6 mesi per il "pugile dell'Isis"



I pm di Milano Enrico Pavone e Francesco Cajani hanno chiesto la condanna a 6 anni mezzo di reclusione per Abderrahim Moutaharrik, il giovane marocchino campione di tahi boxe , finito in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale per presunti legami con l'Isis. Nel processo col rito abbreviato davanti al gup Alessandra Simion i rappresentanti della pubblica accusa hanno inoltre sollecitato, sempre per analogo reato, la stessa pena per la moglie Salma Benkarchi, 6 anni per Abderrahme Kachia, fratello di un foreign fighter morto 'martire' e 3 anni, 6 mesi e 20 giorni per Wafa Koraichi.



Per i due coniugi e' stata anche chiesta la perdita della podesta' genitoriale. Tutti connazionali di Moutharrrik e destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare ad aprile. Secondo la Procura, Moutaharrik, ribattezzato "il pugile dell'Isis" perche' appassionato di thai boxe (era da anni residente a Lecco ma si allenava in una palestra di Lugano) e' il personaggio centrale della presunta cellula radicale. Avrebbe voluto diventare un "martire di Allah" ed era pronto a farsi esplodere in un luogo simbolo di Roma, in Vaticano o all'ambasciata d'Israele.