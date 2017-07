Terrorismo, pm Milano chiede 8 anni per il 'lupo solitario' Benchorfi



Otto anni di carcere e l'espulsione dall'Italia a condanna espiata per Nadir Benchorfi, 30enne marocchino fermato lo scorso dicembre perche' sarebbe stato pronto a compiere un attentato per lo Stato islamico nel centro commerciale di Arese (Milano) dove lavorava. E' questa la richiesta formulata al termine della requisitoria dal pm milanese Enrico Pavone che ha definito Benchorfi un potenziale "lupo solitario" e un "soggetto perfetto per lo Stato Islamico", in quanto avrebbe caratteristiche comuni a giovani islamici autori di attentati in Europa.



"E' una persona con disagio, come confermano i servizi sociali - cosi' Pavone descrive l'imputato - perfetto da arruolare e convincere per fargli compiere attentati in Italia. Se vedete i profili di chi ha commesso attentati in Europa, a volte anche cittadini di seconda o terza generazione, tutti hanno avuto vite molto difficili". "Chi ha queste idee nel nostro territorio - prosegue Pavone - deve sapere che la punizione e' prima il carcere e poi l'espulsione". Prima della requisitoria, l'avvocato Francesco Lagana' aveva chiesto di svolgere una perizia psichiatrica su Benchorfi, che ritiene essere affetto da "mitomania", richiesta pero' bocciata dalla Corte d'Assise "perche' non ci sono evidenze di patologie".