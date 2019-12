Terrorismo: propaganda Isis, condannato e rimesso in libertà nel Bresciano

Il tribunale di Brescia ha inflitto una condanna a un anno, 3 mesi e 11 giorni a Yasin Khan, 25enne richiedente asilo del Bangladesh. L’uomo era stato arrestato in un centro d’accoglienza a Montichiari (Brescia) per propaganda nel nome dell’Isis su internet e aveva cominciato in Libia dove risulta essere ancora sotto indagine. Ancora in cella a Sassari, il giudice bresciano ha disposto la liberazione immediata e l’espulsione dal territorio italiano.