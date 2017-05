San Siro

Terrorismo, Sala: inizia stagione concerti, sale l’allerta a San Siro



Dopo l'attentato di ieri sera a Manchester, definita "una cosa tragica che obiettivamente alza di nuovo i livelli di allerta", il sindaco di Milano Beppe Sala fa presente che si innalzera' anche l'attenzione in vista della stagione dei concerti a San Siro. "Noi abbiamo un tavolo che tiene presidiati i meccanismi di funzionamento della sicurezza- fa sapere il sindaco- e credo che questa volta si aggiungera' anche questo tema relativo ai grandi eventi". Dunque collaborazione sinergica ma "non vogliamo fare cose per diffondere psicosi", dice Sala a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino: "Dobbiamo essere estremamente prudenti- aggiunge- qui ci sono enti e persone piu' esperte di me e a loro mi rimettero'. Ci siamo gia' sentiti con prefetto e questore e nei prossimi giorni cercheremo di capire il da farsi".



Il sindaco torna poi sulla tragedia di Manchester. "Certamente Minniti sta operando, e' l'ennesima pagina tragica", fa sapere Sala che comunque invita tutti "a non confondere i vari piani- dice- diverso e' il tema della immigrazione e integrazione, con il terrorismo e la sicurezza". In fondo "questa e' la dimostrazione che bisogna lavorare su piu' piani", conclude il sindaco.