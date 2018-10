Tessera punti per poter fare la Cresima: la provocazione di un don del Comasco

Una tessera fedeltà come quella dei supermercati. E chi non arriva a due terzi dei timbri non potrà accedere alla catechesi dell'anno successivo nè ricevere i sacramenti. E' la provocatoria idea lanciata da don Angelo Fontana, parroco di Lurate Caccivio, che sta facendo molto discutere nel Comasco e non solo. Ai bambini è in sostanza richiesto di presentare la tessera per ricevere il timbro al termine di ogni messa e di ogni lezione di catechismo. Un foglio di presenza che, come ha spiegato il parroco, "vuole essere uno strumento per far comprendere agli adulti che i figli possono fare un autentico cammino di fede solo se loro li accompagnano, rendendo ancor più credibile e quindi rafforzando il lavoro fatto da sacerdoti e catechisti. Nessuno ha problemi ad accettare che se un ragazzo non partecipa agli allenamenti di calcio in settimana, poi la domenica non può giocare la partita. Perché il catechismo non dev'essere preso altrettanto seriamente? Oggi più che mai la fede è una scelta, che nasce da una convinzione e cresce gradualmente, anche grazie alle buone abitudini".





Il messaggio sembra dunque essere rivolto soprattutto ai genitori: "E' un monito per stare vicino ai figli in un percorso così importante. Ci siamo resi conto che negli ultimi anni questa alleanza educativa è venuta meno e la Diocesi di Milano ha voluto puntare esattamente sul catecumenato e il coinvolgimento delle famiglie con l’educazione cristiana dei figli. Se qualcuno la vede solo come una cosa fiscale allora non andiamo più da nessuna parte. Si potrebbe imbrogliare tranquillamente, ma non è questo il punto".