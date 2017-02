Tg5 e News Mediaset, giornalisti in sciopero contro il trasferimento a Milano

Tg5

I giornalisti del Tg5, e delle redazioni romane di News Mediaset, Tgcom24 e Videonews, riuniti in assemblea congiunta alla presenza del segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, si sono confrontati sull'attuale situazione e sulle prospettive dell'informazione del gruppo Mediaset sottolineando che "storicamente Mediaset ha costruito negli anni il proprio successo d'impresa e la propria credibilita' nell'informazione con due forti presenze produttive di uomini e mezzi a Milano e a Roma".

"Sarebbe inoltre grave - affermano i giornalisti - assistere ad un crescente depauperamento non solo della pluralita' dell'informazione televisiva, ma delle realta' produttive e culturali della capitale". Pertanto "l'assemblea ritiene irricevibile qualsiasi ipotesi di ridimensionamento del ruolo del centro produttivo di Roma Palatino, soprattutto in un momento cosi' intenso della vita politica italiana con le istituzioni impegnate in un complesso percorso di riforme e tante scadenze elettorali in arrivo. Di fronte a qualsiasi eventuale tentativo di ridimensionare il polo produttivo del Palatino", l'assemblea ha quindi conferito ai rispettivi Cdr delle diverse testate un pacchetto di tre giorni di sciopero da articolare secondo modalita' da stabilire e il mandato di "avviare insieme al Coordinamento dei Cdr Mediaset e alla Fnsi, un confronto con l'azienda sul nuovo piano industriale triennale per chiedere un ruolo forte per le News, la tutela dell'occupazione e chiarezza sul futuro dei colleghi di Premium Sport".