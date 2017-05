The Latin Dream, anteprima nazionale al cinema Arcadia di Melzo

Le stelle mondiali della salsa per la prima volta riunite in un progetto internazionale. Si tratta di un'opera travolgente e passionale, in cui la forza del ballo e la potenza della musica si fondono in un'unica produzione cinematrografia.



Il tutto con un cast straordinario di ballerini professionisti, capeggiati dal campione di salsa acrobatica Fernando Sosa, nella duplice veste di attore e sceneggiatore. E' questo il mix del primo film italiano dedicato al mondo delle danze caraibiche, “The Latin Dream”, di Louis Medina, prodotto da Anerica e distribuito da Socialmovie.



Il film uscirà nelle sale l’8 giugno e verrà presentato in anteprima il 23 maggio a Milano, al cinema Arcadia di Melzo e successivamente a Roma, Napoli e Bari. Protagonisti del film, oltre al già citato Fernando Sosa, sono i campioni Shearley Alicea, Yovanny moreta Felix (Chiquito), Tatiana Bonaguro, Marco Beretta, Jhesus Aponte, Maykel Fonts, Alice Atzeni, Carolina Sosa.