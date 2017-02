TheFork Festival: 800 ristoranti scontati al 50%. Anche in Lombardia

TheFork Festival

Già dal 21 febbraio e sino al 6 aprile torna “TheFork Festival”, evento web organizzato da TheFork, sito e applicazione per iOs e Android che consente di scoprire e prenotare migliaia di ristoranti in Italia ed Europa.

Alla sua quarta edizione nazionale, l’evento permette agli utenti di prenotare in circa 800 ristoranti godendo di sconti del 50%. La formula? Lo sconto è applicato direttamente alla cassa e comprende anche le bevande. Le promozioni riguardano le esperienze consumate durante il periodo del TheFork Festival e sono riservate agli utenti che prenotano attraverso l’applicazione mobile di TheFork per iOs e Android e il sito www.thefork.it, presso i ristoranti aderenti e con coperti in offerta disponibili.

Bergamo e Brescia

A Bergamo si può scegliere tra diverse opzioni. Una serata si può dedicare a Le Goût Restaurant, caratteristico ristorante con i soffitti affrescati, che propone cucina mediterranea, mentre l’ Osteria della Locanda dell’Annunciata propone un’esperienza gastronomica all’insegna di genuinità e raffinatezza. A Brescia si può spaziare dalla pizza di Manuno Bis alla cucina internazionale di Novotel passando per le atmosfere familiari del ristorante Il Tagliere. Ristoranti a metà prezzo anche nella provincia, precisamente a Pozzolengo, Parmezzana Calzana, Montichiari, Desenzano del Garda e San Felice del Benaco.

Como e Lecco

Tentazioni di mare al Breeze Inn o piatti della tradizione locale e italiana al Megaride food & spirits? Se sei a Como, puoi scegliere tra questi e altri ristoranti della provincia. Anche nei dintorni di Lecco, sono diverse le proposte TheFork Festival come ad esempio il Sottovento di Lierna con la sua bellissima vista sul lago, La Tessitura che rielabora i piatti della tradizione e l’Osteria Le Bocce.

Monza e Brianza

Da Concorezzo con il ristorante Granaio Monza ad Arcore con la cucina mediterranea del Sant’Eustorgio 1962 (nella foto), da Triuggio con i piatti caserecci de La Zuccona a Monza con gli ottimi tagli di carni di Ai Carnivori e Non Solo, per concludere con le atmosfere rilassanti del ristorante Al Campo.

Varese

Dai grandi classici regionali alle proposte culinarie più particolari come le costine XXXL glassate con Guinness Stout di Re-public house a Castronno, passando per le pizze ben lievitate che si possono gustare Da Enzo. Queste e altre le possibilità di scelte a Varese e provincia.

Mantova

A Mantova protagonisti i sapori della tradizione di Naviglio 1976 e Locanda Vecia Osteria.