THEONEMILANO, rivoluzione per il Salone dell’haut-à-porter femminile

TheOneMilano si presenta con una nuova immagine, un nuovo format e amplifica le opportunità di business, confermandosi come salone precursore e promotore di un modello fieristico che proietta il sistema italiano sui mercati internazionali, anche grazie alla partnership con ITA - Italian Trade Agency Ice, l’agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Già accreditate delegazioni provenienti da Corea del Sud, Russia, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Giappone, Stati Uniti, Austria, Belgio, Libano, Turchia, Marocco, a dimostrazione che il Salone propone una moda apprezzata dai buyer di tutto il mondo, come dimostrano i dati di accesso del febbraio 2017, che evidenziano la presenza di visitatori per il 64% stranieri.

La nuova visual identity, di forte impatto, coinvolge sia la comunicazione grafica che l’organizzazione degli spazi espositivi, in una combinazione concettuale e cromatica che esprime l’unicità della manifestazione e allo stesso tempo la molteplicità del suo expertise, a partire dal concetto di unicità presente nel nome TheOneMilano, ovvero “One” che si è trasformato in simbolo e manifesto di un’esperienza ricca e sfaccettata di comunicazione e di esperienze da vivere in fiera (progetto grafico di identità visiva ideato da Kitchen Stories).

Giunto alla terza edizione in programma dal 23 al 26 febbraio a Fieramilanocity, TheOneMilano moltiplica per quattro, grazie alla creazione di nuovi spazi:

#TheOneIdentity. Area esclusiva dedicata alle insegne del contemporary luxury e alle label di grande ricerca e sperimentazione. Uno spazio che nasce per dare valore alla creatività di aziende dall’appeal contemporaneo di eccellenza, che vede tra i suoi protagonisti nomi come Sonia Speciale, Campomaggi e Caterina Lucchi, Mua Mua Dolls, San Andres Milano, Ida Lou, Not Shy the hottest cashmere, mavina, Au197Sm, Brigitte Bardot, Liven.

#TheOneShowroom. TheOneMilano ha creato uno spazio dedicato agli showroom per essere anticipatore delle tendenze e interprete dell’evoluzione di un mercato che ha la necessità, sempre più urgente, di accorciare le distanze tra domanda e offerta. Un hub dove brand e aziende hanno l’opportunità di incontrare direttamente buyer, distributori e operatori di settore, per fare new business. Tra i marchi: Zappieri Milano, Style Council, Elisa Gaito, Louvre fashion agency, Mdm7 show room.

#TheOneOriginal. Vetrina dell’eccellenza, il salone porta in primo piano le realtà industriali del comparto tessile. Il meglio del manifatturiero diventa parte di un progetto chiamato a mettere in connessione il tessuto produttivo con i mercati internazionali. Un dialogo che diventa crogiolo di innovazione e origine di nuove visioni strategiche.

Tra le numerose aziende che hanno confermato la loro presenza, troviamo Nuovo Borgo, Daniela Drei, Kontessa, Club Voltaire, Carmen Milano.

I nuovi spazi, dal respiro sempre più internazionale, si vanno ad affiancare a #TheOneFur&leather, la vetrina dei principali nomi del settore del fur e della pelle, presente tra gli appuntamenti imperdibili nelle agende dei più importanti buyer del mondo. Tra i protagonisti di questa edizione, Manzoni 24, Olivieri, Gianfranco Ferré Furs, Tosato, Diego M, Artico.

Un nuovo corso, quello di TheOneMilano, che può contare su supporter di alto profilo. Nell’Advisory Board siedono infatti Natasha Grodecki, consulente Lambert & Associates; Giorgio Martelli, vice-direttore generale Stampa Gruppo GEDI; Mattia Mor, imprenditore e manager; Cinzia Malvini, giornalista moda e costume LA7 e direttore BookModa; Luca Lanzoni, digital fashion director Hearst Italia; Paolo Marsi, contitolare di StyleCouncilAssociati; Francesco Casile, fondatore e CEO Casile&Casile Fashion Group; Fabrizio Curci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

TheOneMilano intende così sottolineare la missione con cui il Salone è nato: proporre un appuntamento che torni alle radici del prêt-à-porter, parlando del grande manifatturiero creativo italiano e internazionale.

Presente nel team anche Muriel Piaser con un ruolo di “Global Fashion Developer”.