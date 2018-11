This is not a sushi bar

This is not a sushi bar prepara l'espansione in tutto il Nord Italia

"This is not a sushi bar" si prepara ad aprire nuovi locali anche al di fuori della Lombardia. “Il settimo locale sarà nell’hinterland milanese ma l’obiettivo per il 2019 è l’espansione in altre regioni del centro-nord. Per il momento vogliamo rimanere in Italia” ha raccontato a Pambianconews.com Matteo Pittarello, “a meno di non concludere qualche trattativa con qualche fondo internazionale”.

Il punto di forza della catena, organizzata come franchising, è il delivery, gestito in modo centralizzato attraverso un software sviluppato internamente e “con la scelta di assumere i consegnatori con stipendi commisurati all’importanza del loro lavoro, in modo che la consegna a domicilio non diventi una piaga sociale”.

This is not a sushi Bar è salito recentemente agli onori della cronaca per essere il primo franchising dichiarato in Italia ad accettare il pagamento del conto con like e followers: una nuova strategia di marketing a prezzo di costo delle materie prime. Che sembra essersi rivelata vincente: "Il target dell’offerta – sottolinea Pittarello – sono soprattutto i piccoli e medi influencer, per ottenere pubblicità e visibilità attraverso i social network e attirare i clienti nel locale con un sistema che è un mix tra un incentivo economico e un gioco. Con Instagram abbiamo investito 3mila euro in sponsorizzazioni, oltre al costo dei piatti offerti agli instagrammer, ma il risultato è stato entusiasmante: i primi cento ci hanno fatto ottenere visualizzazioni per più di 4milioni di utenti con un costo dell’operazione circa 400 euro in sushi. A un mese dall’operazione possiamo contare su più di tremila pubblicazioni nel mondo in più di 70 Paesi, più di 1 miliardo di visualizzazioni dei vari video prodotti in cinese, giapponese, coreano, indiano, olandese, inglese, russo e arabo, per cui sei gruppi internazionali si sono interessati al nostro brand, avviando diverse trattative di collaborazione”.

This is not a sushi bar ha chiuso il bilancio 2017 con 1,4 milioni di fatturato di gruppo e prevede una crescita tra il 15 e il 20%.