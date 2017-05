Thule

Thule, marchio svedese che produce box e supporti portatutto, sceglie Orio al Serio per aprire il suo primo flagship europeo: l'inaugurazione, come riporta Pambianconews.com, all'Oriocenter il prossimo 25 maggio, in concomitanza con l’apertura della nuova ala commerciale del mall. Ci sarà anche Jeffrey Van Der Mars, Europe sales manager, che presenterà la nuova linea Subterra.