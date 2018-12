"Ti porto in prigione": S. Vittore,un mese di eventi per raccontare la "Nave"

"Ti porto in prigione": un mese di eventi per raccontare la "Nave" di San Vittore

"Ti porto in prigione": gli Amici della Nave propongono un mese di iniziative per raccontare la storia del reparto "La Nave" del carcere di San Vittore a Milano. Di cosa si tratta? Dal 2002 al III raggio della Casa Circondariale di San Vittore a Milano esiste un reparto di trattamento avanzato tuttora unico in Italia dedicato alla cura dei detenuti-pazienti con problemi di dipendenza. Fa parte del Servizio Dipendenze (Ser.D.) della Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. Il servizio è rivolto a coloro che, in regime di detenzione o custodia cautelare, vengono valutati idonei e sufficientemente motivati a intraprendere un percorso di cambiamento in un contesto di cura e di responsabilizzazione. Al via ora un ciclo di eventi culturali che comprende una mostra fotografica, una collezione d’arte, incontri e dibattiti, le interviste di Daria Bignardi ai detenuti: un viaggio di immagini e parole per raccontare il reparto e per mostrare il carcere com’è. E soprattutto come potrebbe essere.

Il 13 dicembre alle 18 inaugurazione alla Triennale di Milano con "Storia di sedici anni su una nave: il carcere, il viaggio, la cura", con Graziella Bertelli, Responsabile reparto La Nave, e Luigi Pagano, Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria. A seguire, "Oltre il cancello", con Lorenza Baroncelli, Curatore per il settore Architettura, rigenerazione urbana, città, con delega al coordinamento artistico della Triennale di Milano, Giacinto Siciliano Direttore della casa circondariale di Milano San Vittore, Eliana Onofrio Presidente Amici della Nave, Gianni Maimeri, Presidente Fondazione Maimeri, Daniela Malnis, Direttrice socio sanitaria ASST Santi Paolo e Carlo Marco Salmoiraghi Direttore Generale. ASST Santi Paolo e Carlo. Quindi, visita alla mostra "In transito - Un porto a San Vittore", con la partecipazione di "Stanze sospese", assieme a Nanni Fontana e Susanna Conte.

Sino al 20 gennaio in mostra già da ora "La musica dipinta", i disegni dei musicisti ed il dipinto più rappresentativo di Gianni Maimeri. Il 18 dicembre alla Triennale alle 18 Ora Daria, "colloquio di assunzione" con Daria Bignardi e un ex detenuto. Quindi, "Articolo 27 - AAA Lavoro cercasi: pessime referenze", con Andrea Ruckstul, Responsabile attività Lenlease per l’Europa continentale, Cristina Tajani, Assessore al Lavoro del Comune di Milano, Pino Cantatore, Imprenditore, ex detenuto. La rassegna proseguirà quindi nel mese di gennaio. QUI il programma completo.