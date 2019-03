"Ti voglio bene": Ducati e Safety21 insieme per la sicurezza stradale

Ducati e Safety21, società italiana di servizi tecnologici che offre agli Enti Pubblici e alle Forze di Polizia piattaforme avanzate e servizi innovativi di outsourcing per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale, hanno siglato una partnership triennale per la creazione di eventi e campagne di comunicazione per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

L’accordo nasce all’interno delle iniziative sociali abbracciate dalle due Aziende e rientra nella proposta del progetto Ti Voglio Bene: un piano integrato per la Sicurezza Stradale, realizzato da Safety21 in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e proposto agli Enti Pubblici per promuovere una più forte cultura collettiva di educazione stradale. Tutte queste iniziative sono rivolte alle forze di Polizia locale e agli studenti degli istituti elementari, medie e superiori.

La Casa di Borgo Panigale, attraverso la Fondazione Ducati, è da tempo impegnata a promuovere la Responsabilità sociale e, nello specifico, la sicurezza stradale con iniziative a carattere sociale, formativo e divulgativo.

“Lo scopo della Fondazione Ducati è quello di dedicare impegno e risorse alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico Ducati, così come proporre attività finalizzate ad Education e Sicurezza Stradale”. – ha dichiarato Luigi Torlai, Direttore delle Risorse Umane e Consigliere Delegato di Fondazione Ducati. – “Dal 2008 è stato creato un vero e proprio ponte tra scuola e Impresa, grazie a progetti specifici che mettono a disposizione il patrimonio di competenze umane, tecniche e professionali di Ducati nell’incontro con docenti e studenti. Altrettanto efficaci e attive sono state le molteplici attività finalizzate alla responsabilità sociale. Sostenendo il progetto di Safety21, la Fondazione Ducati crea ulteriore sinergia tra le iniziative proposte, rinforzando e confermando l’attenzione che l’azienda dedica all’importante tema della sicurezza stradale.”

Anche Safety21 è impegnata da anni alla creazione di iniziative volte alla diffusione di un più alto senso civico di sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani.

L’Amministratore Delegato di Safety21 Gianluca Longo ha così commentato la partnership: “Da sempre per Safety21 l’impegno sociale è una priorità: accanto agli investimenti in tecnologia, i progetti di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale giocano un ruolo fondamentale in un contesto che registra sempre più vittime sulla strada. Siamo fieri di questa partnership con Ducati che ci permetterà di potenziare il messaggio di sensibilizzazione sui temi della sicurezza con iniziative mirate al mondo delle due ruote, mantenendo fermo l’obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime su strada, cui accanto a Istituzioni e PA concorriamo con la nostra attività”.

Grazie a questa collaborazione, che si concretizza nel progetto Ti Voglio Bene, una serie di testimonial Ducati, tra i quali il pilota Dario Marchetti, entreranno nelle scuole italiane con eventi ed iniziative mirate a coinvolgere i giovani, veicolando i valori della guida in sicurezza.