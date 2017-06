“Tifosisolidali”, quando il calcio fa bene a tutti: l’11 giugno a Buccinasco

Il tifo non è solo un momento goliardico di partecipazione all’evento sportivo, ma può essere anche un’occasione di solidarietà e di aiuto al prossimo. Questa l’idea che ha fatto nascere, nel 2015, “Tifosisolidali”. L’associazione raggruppa club, ultras, gruppi organizzati e singoli che, al di là delle rivalità calcistiche, si uniscono per scopi solidaristici. Affaritaliani.it Milano ha incontrato Gianluca Strazzeri, vicepresidente di “Tifosisolidali”, fondata insieme a Luca Appennini, che guida l’associazione.



Ma come nasce questa idea? “Tifosisolidali” nasce da uno scherzo telefonico per metter in cattiva luce la mia figura di tifoso genoano, contro un leader rappresentante della tifoseria sampdoriana nell'organizzare qualcosa di benefico – racconta Strazzeri -. Da quello sfottò è nato poi un incontro con il tifoso sampdoriano, Luca Appennini, e abbiamo deciso di creare questa realtà”. L’idea alla base del progetto è mettere in comune la forza delle tifoserie, che normalmente sono avversarie, per promuovere progetti di utilità sociale e nell’interesse di tutta la comunità.



“Io e Luca, nati entrambi in Liguria nel ’71, abbiamo unito le nostre energie e la voglia di fare in modo da far crescere questo progetto e portarlo all’attenzione di sempre maggiori tifoserie 'rivali'. Organizziamo tornei di calcio confrontando la realtà dello sport da sempre definito "sporco e violento", con la condivisione di serate, incontri formativi e progetti legati alla solidarietà, grazie anche al coinvolgimento di società sportive, onlus e sponsor privati”.



Progetti per il futuro? “Contiamo vivamente di non fermarci qui, anzi vogliamo formare la Nazionale Tifosisolidali. Per questo cerchiamo sempre il sostegno di nuove sponsor e cerchiamo di diffondere quello che facciamo tra agli addetti ai lavori e le persone che incontriamo: è un ‘lavoro’ bellissimo am che richiede tempo, energie e fondi per essere portato avanti”.



Il prossimo appuntamento di Tifosisolidali sarà l’11 giugno a Buccinasco, con la partecipazione della polizia locale, i Vigili del Fuoco, i tassisti del 4040, il CrA delle FerrovienordMilano, la Polstrada, la Croce Bianca Milano Centro - presente anche con un automezzo -, i medici dell'ospedale Buzzi e gli Agenti immobiliari. Insomma, un parterre variegato che ha lo scopo comune di unire realtà differenti per lo stesso fine: dare una mano a chi ne ha più bisogno. “E per far questo – conclude Gianluca Strazzeri - vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza, dalle famiglie ai bambini che potranno portare, anche simbolicamente, la propria bandiera del cuore!. Ovviamente non mancherà l’intrattenimento calcistico…”.



L’appuntamento

11 giugno - Stadio Gaetano Scirea di Buccinasco (Milano)

Entrata libera con sottoscrizione facoltativa e vendita di gudget Tifosisolidali (i proventi verrano devoluti interamenti alle associazioni coinvolte)

per sostenere le iniziative di

Orario: 10:00- 20:00

Sito: www.tifosisolidali.org