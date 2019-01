Tifoso morto dopo Inter-Napoli: Piovella in tribunale per interrogatorio

Tifoso morto, Piovella in tribunale per interrogatorio

Marco Piovella, ultras nerazzurro arrestato lunedì, si è avvalso della facoltà di non rispondere per quanto riguarda l'aggressione ai tifosi del Napoli e ha chiarito, invece, alcuni aspetti della dinamica dell'incidente che ha causato la morte dell'ultras del Varese, Daniele Belardinelli. Lo ha spiegato l'avvocato di Piovella, Mirko Perlino, lasciando il tribunale di Milano al termine dell'interrogatorio di garanzia del suo assistito davanti al gip Guido Salvini, che è durato circa due ore. L'avvocato ha spiegato che per Piovella è stata chiesta la modifica della misura cautelare.



L'uomo, indicato da uno dei primi tre arrestati come ispiratore degli scontri, ha fatto il suo ingresso in Aula intorno alle 15.30, assistito dall'avvocato Mirko Perlino e sembra non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, così come inizialmente ipotizzato. Piovella ha fornito dettagli sulla dinamica dell'incidente: "Ho visto Belardinelli investito mentre era già a terra, forse sono state due auto"

Marco Piovella è stato sentito al settimo piano del palazzo di giustizia di Milano per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Guido Salvini. Piovella è stato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Il capo degli ultras nerazzurri è in carcere per rissa aggravata dalla morte di Belardinelli, lesioni e lancio di materiale pericoloso.

"Piovella ha personalmente organizzato l'assalto ai tifosi del Napoli e ha partecipato attivamente allo scontro tra le fazioni svolgendo un ruolo decisivo alla luce del suo ruolo apicale nei gruppi interisti", si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Salvini.