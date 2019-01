Tifoso morto: Piovella ha seguito la regola dell'omertà

Tifoso morto: secondo il Gip, Piovella ha seguito la regola dell'omertà

Marco Piovella "ha seguito la regola dell'omerta'" propria di alcuni settori del tifo organizzato "che ne uscirebbe certamente rafforzata se egli fosse scarcerato provocando ostacoli ancora maggiori all'accertamento della verita'". Lo scrive il gip di Milano Guido Salvini nell'ordinanza con cui ha respinto l'istanza di scarcerazione di uno dei capi del Boys della curva nord interista arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di rissa aggravata nell'inchiesta sulla morte di Daniele Belardinelli, investito, secondo l'accusa, da due auto. "Piovella - aggiunge il magistrato - non solo non ha fornito indicazioni sugli altri partecipi ma non ha nemmeno descritto i suoi movimenti e il suo personale comportamento quel giorno".